【その他の画像・動画等を元記事で観る】西川貴教3rdツアー『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity ? -VOYAGE-」』。2025年3月29日(土)にZepp Haneda(東京都大田区)で行われたツアーファイナル(夜公演)の模様を収録したライブ映像商品が12月24日にリリースされる。斬新な演出でオーディエンスを驚愕させたこれまでのツアーのストーリーを完結へと導く圧巻のパフォーマンスを余すところなく収録。最新アルバム「SINGular