これが買えない！【⑧番枠】 枠順による偏りは少なく、内外から満遍なく好走馬が出ているが、⑧番枠は［0・0・0・10］。 ②人気に支持された馬が３頭含まれているが、⑦人気４着が最高着順。なぜか不調が続いていて買いづらい。 これが買えない！【前走比10キロ以上の馬体減】 前走から10キロ以上馬体減は［0・0・1・15］。17年セダブリランテスの３着が１回あるだけで、この時期の大幅馬体減ははっきりマ