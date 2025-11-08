TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。10月20日（月）のお客様は、いとこ同士の関係性でもある乃木坂46五百城茉央さんと日向坂46正源司陽子さん。ここでは、正源司さんが日向坂46のオーディションを受けた経緯について語りました。（左から）五百城茉央さん、正源司陽子さん◆正源司「いいな！ うらやましいな！」五百城：ようちゃんは、どんな感じで（オーディションを）受けたん？