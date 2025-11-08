MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。今回の放送では、リスナーの皆さんから届いた書き込みを紹介していきました。 （左から）パーソナリティのKANON、RIN――運動会で「WOO GO!」を選曲した先生はコアファン？RIN：生徒の皆さん、