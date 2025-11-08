前の話を読む。仲の良さを見せつけてサトコに諦めてもらおうと同居したミサ。しかしサトコは諦めず事態は進展していなかった。しかも諸悪の根源のミチオは現状維持を望んでおり…。■元カレの両親と再会！■両親からの報告とは…■気になることは…■り…離婚!?■もう何が何だか…ミチオから「婚約者と自称・妻と自分の3人で暮らしている」と聞かされてから1年後。ユリには婚約者ができていました。久々に会ったミチオの両親から、