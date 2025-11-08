■これまでのあらすじ結婚を機に海外で暮らすと告げた凜は、母の激しい反対に直面する。かつて母のために夢を諦めた彼女にとって、その言葉は過去の痛みを呼び起こすものだった。そんな矢先、母から弟の金銭トラブルを知らされる。投資の失敗で窮地に追い込まれた弟は、1年半前に偶然見かけた姉が高級マンションで同棲している姿に苛立ちを募らせていた。母がいつも味方してくれていたから自信は失わずに済んだものの、姉と比べら