◇第104回全国高校サッカー選手権静岡県大会決勝トーナメント準決勝藤枝東1―1（PK戦5―3）静岡学園（2025年11月8日草薙総合運動場陸上競技場）静岡学園が1―1の末、PK戦で藤枝東に敗れ3連覇を逃した。土壇場で追いついたが勝ちきれなかった。0―1で迎えた後半アディショナルタイム、左CKをFW坂本健悟（2年）が頭で合わせ、こぼれたところをDF吉田俐軌（3年）が頭で押し込んだ。「みんなが気持ちで押し込んでくれた。み