ある日、自分がBLマンガのキャラクターになっていたら……という大人気不条理ギャグBL作品「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男」。これまでテレ朝チャンネルや配信で放送されていた人気シリーズが、11月9日（日）から「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル」（ABCテレビにて毎週日曜深夜1時10分放送）としてついに地上波連続ドラマ化。 ©️A/F 自分が“BL漫画”の世界の住人で