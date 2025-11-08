DHCは2025年11月6日から12月10日までの期間、「お客様大感謝祭」を開催中。1年間の感謝を込めた特別なキャンペーンです。直営店はもれなく5％オフ期間中、通販もしくは全国の直営店で一度に5000円以上購入すると、DHC商品が全品10％オフに。なんと、直営店の場合は5000円に満たなくても5％オフの割引が適用されます。化粧品や健康食品、医薬品、アパレルなど、すべてのDHC商品がお得に購入できるチャンス。特別価格で提供している