11月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節GAME1、群馬クレインサンダーズvs秋田ノーザンハピネッツにおいて、群馬の辻直人がB1個人通算3ポイントシュート1000回成功を達成した。この記録は富樫勇樹（千葉ジェッツ）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）についで、通算3人目の達成となった。 第2クォーター残り57秒、43－21の場面