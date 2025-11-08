（東京中央社）茶どころとして知られる中部・南投県魚池郷は7日、佐賀県嬉野市と友好交流協定を結んだ。今後は産業や観光、教育、文化、スポーツなどの分野で協力を進めていく計画だ。協定締結は台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処（領事館に相当）のあっせんで実現した。この日、陳銘俊処長（総領事に相当）は劉啓帆郷長らと共に嬉野市を訪れ、日本と中華民国の国旗が振られる中、村上大祐市長や職員らから熱烈な歓迎を受けた。嬉