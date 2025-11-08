［J１第36節］鹿島 ２−１ 横浜FC／11月８日／メルカリスタジアムJ１で首位に立つ鹿島アントラーズは11月８日、J１第36節で横浜FCとホームで対戦。後半にレオ・セアラと知念慶が得点し、横浜FCの反撃を１点に抑え、２−１で競り勝つ。勝点３を積み上げ、首位の座を堅持した。横浜FC戦で、前半を終えて枠内シュートは０本。攻撃面はやや物足りなかった。キャプテンマークを巻いてピッチに立ったCB植田直通は「負けない戦い方を