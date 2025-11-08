2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間、大阪府吹田市にある『ららぽーとEXPOCITY』にて、北海道の自然・食・アクティビティを体感することができる『これがわたしのHOKKAIDO LOVE!祭 2025』が開催されます。 画像：北海道エアポート株式会社 『これがわたしのHOKKAIDO LOVE!祭 2025』は、2024年のうめきたエリアでの開催に続き、関西圏では2回目の開催。『北海道エアポート株式会社』と北海道の8空港（新千