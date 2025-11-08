西武は8日、育成ドラフト4位の浜岡蒼太（18＝川和）と横浜市の新横浜プリンスホテルで交渉に臨み、支度金350万円、年俸280万円で入団に合意した。公立の進学校からプロ入り。最速147キロを誇る左腕は「ライオンズは左腕が多いので、先輩方の背中を追って自分も成長していきたいです」と、隅田や武内ら左腕の先輩の姿を参考に、プロの世界で飛躍したい考えだ。「変化球で打者を翻弄するピッチングが得意なので、その点は注目