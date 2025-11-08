天皇、皇后両陛下は８日、第４４回全国豊かな海づくり大会に出席するため、三重県を訪問された。同日午後、鳥羽市の鳥羽水族館で、国際的に保護が必要なラッコやジュゴンへの餌やりを見学し、同県に生息する絶滅危惧種の淡水魚ウシモツゴなどの保全について説明を受けられた。次いで志摩市内の宿舎に移動し、大会啓発の絵画・習字が優秀作品に選ばれた小中学生や、海の環境や資源の管理の功績者らと懇談された。両陛下は９日