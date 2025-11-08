「目に入れても痛くない」と言われるほど、孫を可愛がる祖父母は少なくありません。しかし、その愛情が行き過ぎて周囲が見えなくなってしまうと、思わぬトラブルを招くこともあります。孫への愛だけでなく、周囲への配慮も忘れないことが大切です。今回は、筆者の知人男性が「やりすぎた」と反省している、孫の誕生にまつわるエピソードをご紹介します。 初孫 本当に悪意はなかったのですが、言葉の受け取り方によ