ゴームズGMが米メディアで言及米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ（WS）3登板で3勝を挙げ、MVPを獲得した。第7戦は“中0日”でリリーフ登板。実現に至った舞台裏を、ブランドン・ゴームズGMが米メディアのインタビューで明かした。山本は第2戦で9回1失点の完投勝利を収めると、第6戦も6回1失点の好投で勝利投手に。さらに連覇が懸かった第7戦でも、中0日での異例の連投。9回に迎えた満塁のピンチを脱す