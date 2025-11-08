コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス（CCBJH）は、第3四半期累計（1−9月）の事業利益が前年同期比1.7倍の245億円に達したことを受けて通期事業利益予想を当初計画比20％増・前年比2倍の240億円へと上方修正した。10月31日、決算説明会に臨んだカリン・ドラガン社長は「（約150億円の赤字かとなった2021年以降）過去4年間で事業利益において390億円もの力強い増益を達成する見込み。コスト上昇の影響を除くと調整