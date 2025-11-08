カルビーは11月10日、「フルグラ」でチョコレートバーブランド「ブラックサンダー」とコラボした「フルグラ ブラックサンダー味」（50g・500g）を数量限定発売して「フルグラ」企画品の中で販売実績過去最高更新を目指す。「ブラックサンダー」とのコラボは今年で3年目。「フルグラ ブラックサンダー味」は、2023年11月に「フルグラ」企画品の中で過去最高の販売実績を記録した。話題化に成功して早期に品薄になったことから