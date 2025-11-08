青学大の原晋監督（５８）が自身の?（旧ツイッター）を更新。“忘れ物”が届いたことを報告した。学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（２日、名古屋市〜三重・伊勢市）で３位だった青学大。５日に全日本大学駅伝の公式Ｘアカウントが「監督バス車内にて帽子の忘れ物がありました」とポストし、翌日に原監督が「帽子私でした。お騒がせしました。担当の方有難うございました。」と反応。今日午前に原監督が自身のＸでポスト