株式会社KADOKAWAは、2026年2月13日に、『NGT48 大塚七海1st写真集（仮）』を発売する。【写真】清楚な魅力が際立つ白ワンピSHOTなども公開大塚は、NGT48の2期生として2018年にデビュー。2024年8月リリースの10thシングル「一瞬の花火」でセンター（トリプルセンター）を務め、2025年6月リリースの11thシングル「希望列車」ではWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中。そんな大塚のファースト写真集発売に先駆け