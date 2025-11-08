今夏の移籍市場では4億5120万ポンドもの大金を投じたリヴァプール。アタッカーにSB、CBとバランスよく獲得したが、現状CBは人手不足となっている。今夏リヴァプールにやってきたCBであるジョヴァンニ・レオーニはリーグカップのサウサンプトン戦で負傷。シーズンアウトの大怪我となり、アルネ・スロット監督のチームはいきなりCBを失った。主軸であるイブラヒマ・コナテはクラブとの契約最終年を迎えているが、延長される気配はな