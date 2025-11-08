昨季は悲願のチャンピオンズリーグ（CL）初優勝を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）。4日に行われたリーグフェーズ第4節でバイエルン・ミュンヘンと対戦したが、後半に1点を返したものの、前半に喫した2失点が響いて1-2で敗れていた。この試合でPSGはフランス代表FWウスマン・デンベレと、モロッコ代表DFアクラフ・ハキミが負傷交代。さらに、フル出場していたポルトガル代表DFヌーノ・メンデスもヒザの捻挫で戦列を離れるこ