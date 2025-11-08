レアル・マドリードが、バイエルン・ミュンヘンに所属するフランス代表DFダヨ・ウパメカノの獲得に接近しているようだ。フランス『FOOTMERCATO』が報じた。今季からシャビ・アロンソ監督が率いるレアルはオーストリア代表DFダビド・アラバと、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーが来夏に契約満了となる。そのため、来夏に年齢面や経験面でも優れたDFを探しており、リヴァプールとの契約が来夏に満了となるフランス代表DFイブラ