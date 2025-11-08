10月の代表ウィークではフィンランド代表と対戦したオランダ代表のメンフィス・デパイ。このゲームでは1ゴール2アシストを記録して勝利に貢献しており、オランダ代表での最多得点記録と最多アシスト記録の両方を塗り替えた。そんなデパイだが、現在はヨーロッパを離れてブラジルのコリンチャンスでプレイしている。背番号は10で、24-25シーズンは9ゴール10アシストを記録している。『talkSPORT』によると、デパイは現在高級ホテル