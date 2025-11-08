◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）巨人は８日、秋季キャンプで若手主体の紅白戦を行った。今季の反省から、得点力アップのために、チャンスで１点をもぎ取る細かい作戦の練習を毎日メニューに入れている。この日は盗塁、重盗、バント、ヒットエンドラン、バスターエンドラン、ランエンドヒットなどを駆使して実戦で確認。両チーム合わせて７イニングで７盗塁３犠打と機動力野球による攻撃改革を印象づけた。橋上