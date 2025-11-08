◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１０位の樋口新葉（ノエビア）は１１５・１２点、合計１６８・２７点で９位となった。今季限りで現役引退を表明。最後のＮＨＫ杯にスタンディングオベーションがおくられた。９月のチャレンジャーシリーズ、木下杯以来、約２か月ぶりの実戦を終え、万感の思いがあふれ