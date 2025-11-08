■9日（日）の天気全国的に雨が降るでしょう。北日本の寒さは緩みますが、関東は12月並みの寒さとなりそうです。●西日本、沖縄沖縄は晴れますが、西日本は朝から雨の所が多いでしょう。九州では朝、激しく降るところもありそうです。最低気温は15℃前後、日中は8日（土）ほどは気温が上がらないものの、20℃前後のところが多くなりそうです。●東日本夜にかけて雨が降ったり止んだりで、太平洋側沿岸部を中心に雨脚の強まることも