◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)女子シングルス準々決勝が行われ、早田ひな選手(13位)がプエルトリコのA.ディアス選手(同19位)を破り、4強入りを決めました。国際大会では過去3度対戦し、早田選手が全勝。好相性の相手に2ゲームを連取しますが、第3ゲームは中盤以降、積極的に攻めるディアス選手の前に落とします。第4ゲームは中盤から長いラリーの展開も増える中、9-9からサーブで2本ポイントを奪取。