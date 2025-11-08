11月8日に東京競馬場で行われたG2・京王杯2歳ステークス（芝1400m）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した1番人気ダイヤモンドノットが、直線で抜け出すと3馬身差の完勝。断然の支持にしっかりと応えてみせた。これでルメール騎手は、秋華賞から続く重賞4週連続制覇とし、その勢いはとどまるところを知らない。京王杯2歳S、勝利ジョッキーコメント1着ダイヤモンドノットC.ルメール騎手「楽勝でした。良かったです。スタート