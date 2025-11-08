11月8日に、東京競馬場で行われた第1Rで、A.プーシャン騎手（フランス）がプルメリアリノに騎乗しJRA初勝利を挙げた。【東京1R】プーシャンがJRA初勝利…プルメリアリノで抜け出す「貴重な1勝目」A.プーシャン騎手は「まずは勝利することができて非常に嬉しいです。日本で貴重な1勝目を挙げられて良かったです。先週が日本で初めての騎乗で、そのおかげで今週は東京競馬場の馬場を理解できていたので良かったと思います。日本