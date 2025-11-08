11月8日に行われたWIN5は1票的中で、3億1248万9940万円の払戻しとなった。的中はたった1票でWIN5対象5レース目で16番人気が勝利する大波乱。キャリーオーバーかと思われたが奇跡的に1票の投票で3億円超の払戻しとなった。【京王杯2歳S】ルメール騎乗 ダイヤモンドノットが重賞初制覇大波乱の結末1レース目東京10R錦秋Sナイトアクアリウム単勝5番人気2レース目京都10R清水Sフロムダスク単勝11番人気3レース目福島11Rキビタ