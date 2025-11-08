この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、めあ🎀(@mea_219)さんの投稿した温かなエピソードです。子育てをしていると大変なこともありますが、お子さんの成長や優しさに支えられることもありますよね。めあさんは、夜中に咳で子どもを起こしてしまい「お母さんあっち向いてー」と言われたそう。ごめんうるさかったよね、と背中を向けると…。お子さんの優しい真意に涙。 咳き