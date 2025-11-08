SNS上でデマと誹謗中傷が飛び交った宮城県知事選挙です。問題とされたものの中には、「悪行14選」と書かれた画像もありました。これを拡散した男性が私たちの取材に応じ、「投稿は正しいと思っている」と話しました。【写真を見る】デマと誹謗中傷飛び交った宮城県知事選「悪行14選」拡散した男性は？ 誤情報でかすんだ政策論争【報道特集】飛び交う“デマ”と“誹謗中傷”…弁明に追われた選挙戦10月26日に行われた宮城県知事選