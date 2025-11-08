【関東学院六浦−法政二】前半、先制のトライが決まり喜ぶ関東六浦の選手＝秋葉台公園球技場（立石祐志写す）ラグビーの第１０５回全国高校大会県予選は８日、秋葉台公園球技場でブロック準決勝の４試合が行われ、桐蔭学園、東海大相模、日大藤沢、関東六浦が決勝に進んだ。３連覇を目指す桐蔭学園は県横須賀に１０１―０で大勝し、３年ぶりの優勝を狙う東海大相模は慶応に４３―７で快勝した。関東六浦は法政二を３７―