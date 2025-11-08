オートレーサーの伊藤正司選手（伊勢崎）が８日に亡くなった。５９歳。病気療養中だった。伊藤選手は１９８７年７月１日に２０期生として選手登録。通算３６Ｖ。１着回数は７２２回。１９９８年２月には「第１１回全日本選抜オートレース」でＳＧ初制覇を果たした。