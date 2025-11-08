ノア８日の後楽園大会で、欠場中の?ＴｈｅＲｅａｌＲｅｂｅｌ?ことＯＺＡＷＡ（２９）が、澄みきった瞳であいさつを行った。９月に左足を負傷し、リスフラン靭帯損傷の再建手術を受けて現在欠場ＯＺＡＷＡはこの日の休憩前に松葉杖を手に、ほほ笑みながら登場。観客のＯＺＡＷＡコールを制すると「みなさん、お久しぶりです。先日は私のケガでお騒がせしまして誠に、誠に申し訳ございませんでした」と清々しく謝罪だ。その