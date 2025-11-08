1998年の全日本選抜（川口）でSG初の決勝戦進出にして初優勝を成し遂げたオートレース選手の伊藤正司さん（いとう・しょうじ、伊勢崎・20期）が8日、病気療養中のところ死去した。59歳。87年7月に選手登録をした伊藤さんは優勝36回、1着722回の成績を残し、最後のレースは9月15日の伊勢崎普通開催最終日7Rで2着だった。息子に現役レーサーの伊藤正真（34＝伊勢崎・33期）がいる。