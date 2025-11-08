第9競技区間を走行するトヨタの勝田貴元＝岐阜県恵那市自動車の世界ラリー選手権（WRC）第13戦、ラリー・ジャパン第3日は8日、愛知県豊田市などで第8〜14競技区間が行われ、総合2位でスタートした勝田貴元（トヨタ）はクラッシュした影響で大きく順位を落とした。トップで出たセバスチャン・オジェ（フランス、トヨタ）が総合首位を守った。エルフィン・エバンズ（英国、トヨタ）が2位。