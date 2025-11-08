[11.8 J1第36節 鹿島 2-1 横浜FC メルスタ]横浜FCは8日、首位の鹿島アントラーズに1-2で敗れ、前節・柏戦(●0-2)に続いて上位相手に2連敗を喫した。残留圏17位の横浜F・マリノスとの勝ち点差を5のまま縮められず、今節で横浜FMが勝利した場合、その時点でJ2降格が決まる状況となった。この日の横浜FCは前線にFW櫻川ソロモンとFWアダイウトンの屈強な2枚を並べ、シンプルな攻撃で鹿島に挑んだ。前半はカウンターから櫻川に2本の