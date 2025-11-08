ICExが今年の8月から9月にかけて開催したツアー＜ICEx Third Concert Tour 2025”BOKUNCHI”＞より、「ALPHA」のライブ映像を公開した。「ALPHA」はセクシーでミステリアスなステージングに、エレクトロスイング調のトラックを掛け合わせ、ICExの新たな妖艶さを引き出したナンバー。タキシードに身を包んだ貴重なライブパフォーマンス映像を堪能してほしい。 12月10日には7thシングル「Da-Da-Da」のリリースを控えるICExだが、この