MAISONdesが担当する、TVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」のミュージックビデオが本日YouTubeにてプレミア公開された。©Petit Depotto/Project D.Q.O.© COVER重音テト © 線/小山乃舞世/TWINDRILL本MVは、イラストレーター NAKAKI PANTZ による描き下ろし作品。歌唱アーティストである こぼ・かなえる と 重音テト が登場し、『グノーシ