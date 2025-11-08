11月4日～7日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 秩父鉄 東Ｓ25/ 9 130 270 107.711/6 テーオーシー 東Ｓ25/ 9 7001410 101.411/4 東和銀 東Ｐ25/ 91500