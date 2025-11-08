東京都文京区湯島の個室マッサージ店でタイ国籍の少女（１２）が男性客に性的サービスをさせられていた事件を巡り、タイ警察は８日、読売新聞の取材に対し、少女を店に連れてきた母親が、渡航先の台湾で身柄を拘束されていたことを明らかにした。タイ警察によると、７日に台湾の警察当局から連絡があったという。母親は台湾で売春事件に関連して拘束されたという。タイと台湾の両当局などは、母親を早期にタイ側に引き渡す方向