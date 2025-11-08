日向坂46の金村美玖が7日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。元乃木坂46の与田祐希との2ショット写真を公開し、ファンの間で話題となっている。【写真】一緒に食事を楽しんだ金村美玖と与田祐希の2ショット金村はストーリーズで「お箸とお話が止まらない日でした」とコメントを添え、与田との食事中に撮影した2ショットをアップ。リラックスした笑顔でピースを見せる金村と、頬に手を添えて微笑む与田の姿が収められ