フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が?自信?を深めている。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の男子フリーでは、冒頭の４回転ルッツを着氷させると、全てのジャンプを成功させ、１８９・０４点をマーク。合計２８５・７１点で２位に入り、１２月のファイナル（愛知・ＩＧアリーナ）進出を決めた。演技後には「練習を含めても一番良かったんじゃない