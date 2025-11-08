女子プロレス「スターダム」にメキシコから初来日した謎のマスクタッグが、タッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」で初白星を奪取した。７日の後楽園大会で開幕した同リーグ戦では葉月＆コグマのタッグ「ＦＷＣ」がレッドゴッデスにエントリーしていたが、前日に諸事情によりリーグ戦全戦を欠場することが発表された。代打出場としてＦＷＣがメキシコ遠征で意気投合したルチャドーラで謎の黒いマスクをかぶったテオトレコ