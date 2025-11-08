巨人は８日、秋季キャンプでは初となる紅白戦を実施した。「作戦を企てていくことが多くなる」との阿部慎之助監督（４６）の宣言通り、試合では重盗を含む計７盗塁を記録。ヒットエンドランを試みての内野ゴロの間や、盗塁に悪送球が絡んだ場面などに機動力を生かした積極的な走塁で得点を重ね、今季の課題である得点力不足の打開策を模索した。阿部監督は「なかなか（普段は）できない攻撃なんだけど、そうでもしないと点が入