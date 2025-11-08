◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）巨人の育成・舟越秀虎外野手が、自慢の快足をアピールした。白組が１点を追う３回無死二塁で代走起用されると、打者・坂本達の３球目にバスターエンドランのサインが出た。坂本達は空振りしたが、舟越は左腕・横川に対して好スタートを切って三盗に成功。その後無死一、三塁となり、大津が一走・坂本達とのヒットエンドランで遊ゴロを転がす間に同点のホームを踏んだ。舟越はソフト