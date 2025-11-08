◆高校野球秋季大会▽東京都大会・準決勝関東第一９―１桜美林＝７回コールド＝（８日・神宮）今夏甲子園出場の関東第一が桜美林に７回コールド勝ちし、来春センバツ出場に王手をかけた。「１番・中堅」でスタメン出場の佐宗悠樹（１年）が、公式戦初アーチを含む２本塁打５打点の活躍で勝利の立役者となった。「次につなぐ打撃を意識した結果。運がよかった」と控えめに笑った。昨夏の甲子園での準優勝が入学の決め手に